На Одещині 11 лютого попрощались з військовим Валерієм Крохмалем, якого з травня 2022 року вважали зниклим безвісти.
Про це 12 лютого повідомили у Любашівській громаді.
Валерій Крохмаль загинув 27 травня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сєвєродонецьк Луганської області. Захиснику було 35 років.
З травня 2022 року полеглого вважали зниклим безвісти.
"Після тривалих пошуків, тіло безвісти зниклого Валерія вдалося встановити за даними ДНК-експертизи та рідні отримали змогу поховати героя вдома", — йдеться у повідомленні.
На Одещині попрощались з військовим Валерієм Крохмалем. Фото: Любашівська громада
Провести в останню путь захисника прийшли односельці, рідні, військові, духівництво та керівництво громади. Чоловіка поховали на кладовищі у селі Троїцьке.
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