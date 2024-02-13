На Одещині 11 лютого попрощались з військовим Валерієм Крохмалем, якого з травня 2022 року вважали зниклим безвісти.

Про це 12 лютого повідомили у Любашівській громаді.

Валерій Крохмаль загинув 27 травня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сєвєродонецьк Луганської області. Захиснику було 35 років.

З травня 2022 року полеглого вважали зниклим безвісти.

"Після тривалих пошуків, тіло безвісти зниклого Валерія вдалося встановити за даними ДНК-експертизи та рідні отримали змогу поховати героя вдома", — йдеться у повідомленні.

На Одещині попрощались з військовим Валерієм Крохмалем. Фото: Любашівська громада

Провести в останню путь захисника прийшли односельці, рідні, військові, духівництво та керівництво громади. Чоловіка поховали на кладовищі у селі Троїцьке.

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