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Прикордонники затримали трьох жителів Івано-Франківської та Львівської областей, які хотіли незаконно перетнути кордон
ДПСУРегіони

Прикордонники затримали трьох жителів Івано-Франківської та Львівської областей, які хотіли незаконно перетнути кордон

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Прикордонники затримали трьох жителів Івано-Франківської та Львівської областей, які хотіли незаконно перетнути кордон
Фото: Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Прикордонники Чернівецького загону затримали трьох жителів Івано-Франківщини та Львівщини, які намагалися незаконно потрапити до Румунії в об’їзд пунктів пропуску. Чоловіки перебували у мікроавтобусі, який зупинили за пів кілометра до державного кордону.

Про це інформують на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

"Під час спілкування із затриманими слідчі з’ясували, що їхні дії через месенджер координував невідомий чоловік. За таку послугу без гарантії результату він вимагав з кожного по п'ять тисяч євро. По чотири тисячі порушники вже заплатили через електронний гаманець. Ще тисячу кожен мав перевести на рахунок "радника" після перетину кордону", — йдеться у дописі.

Затриманими виявилися жителі Івано-Франківської та Львівської областей. Щодо них склали матеріали про адміністративне правопорушення.

Наразі слідчі розшукують головного організатора схеми незаконного переправлення через кордон.

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