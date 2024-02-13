Інформатора, який міг наводити ракети РФ на Харків, затримала СБУ

Служба безпеки України виявила та затримала 58-річного чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та корегуванні ударів по Харкову.

Підозрюваний почав передавати росіянам розвідувальну інформацію через месенджери восени 2023 року, повідомив речник СБУ Харківщини Владислав Абдула.

За його даними, серед цілей РФ були стратегічні підприємства, зокрема оборонно-промислового комплексу України.

"Для більшої ефективності ракетно-дронових атак на місцеві об’єкти окупанти розраховували отримати від свого поплічника геолокації української ППО. Для збирання розвідданих фігурант знаходив місця влучань, а потім робив приховану фото- і відеозйомку. Усі відомості він пересилав у чати прокремлівських Telegram-каналів, які контролюються спецслужбами країни-агресора", — сказано в повідомленні.

Переписка підозрюваного. Фото: СБУ Харківщини/Facebook

Слідчі встановили, що підозрюваний публікував у соцмережах дописи з критикою українських захисників. Під час обшуків у його оселі вилучили мобільний телефон із доказами.

За даними облпрокуратури, підозрюваного триматимуть під вартою без права внесення застави. За поширення інформації про розміщення ЗСУ чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

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