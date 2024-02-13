У 6 школах Києва облаштували для дітей "Класи безпеки"

У навчальних закладах Києва продовжують облаштовувати "Класи безпеки". Протягом тижня розпочалися навчання ще у 6 класах.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій Києва.

Зазначається, що протягом тижня у місті відкрили 6 класів безпеки. Їх облаштували у школах Дарницького, Оболонського та Святошинського районів.

Заняття у "Класі безпеки". Рятувальник розповідає про вибухонебезпечні предмети. Фото: ГУ ДСНС Києва/Facebook

У ДСНС поінформували, що рятувальники продовжують навчати дітей у зручній для них ігровій формі. На уроках з учнями, зокрема, обговорювали:

як вберегти оселю від пожежі

правила мінної безпеки (розповіли, що необхідно робити у разі виявлення вибухових пристроїв)

правила поводження на водних об'єктах

алгоритм дій під час сигналу "повітряна тривога".

"Діти мали можливість ознайомитись з пожежним спорядженням та отримали цікаві друковані матеріали, розроблені в спільності ДСНС України та UNICEF Ukraine", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у школах Київщини дітей навчають, як правильно поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів. Цієї осені заняття з мінної безпеки пройшли понад 11 тисяч дітей різного віку. Зокрема, тренінги проводять за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Що відомо про навчання дітей Києва та області правилам безпеки

У Києві у вересні 2022 року відкрили перший "Клас безпеки" на базі спеціалізованої школи № 17. Заняття відбуваються за розкладом, проводять їх педагоги школи і рятувальники ДСНС.

"Класи безпеки" створили у всіх районах Київської області. Рятувальники показали відео відкриття і першого уроку. У школі Узина відкрили два "Класи безпеки", один з яких інклюзивний. А в одній зі шкіл Вишневого у Бучанському районі "Клас безпеки" облаштували в укритті.

Станом на середину вересня 2023 року на Київщині працювали 62 "Класи безпеки". Вони облаштовані в більшості територіальних громад регіону. У середині грудня в області нараховувалося 70 таких класів, а станом на 1 лютого — 84.

15 мобільних "Класів безпеки" для дітей почали працювати з жовтня у 10 областях України та столиці. Це спільний проєкт Нацполіції та ДСНС за підтримки ЮНІСЕФ. Він має на меті пояснювати дітям у доступній формі правила безпечної поведінки під час війни. На Київщині перші уроки мобільний клас провів у двох ліцеях Вишневого.