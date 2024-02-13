Обстріли РФ: на Донеччині за добу поранення дістали чотири людини

За 12 лютого внаслідок обстрілів з боку армії РФ поранень дістали четверо жителів Донецької області. Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Росіяни поранили чотирьох жителів Донеччини: трьох у Селидовому та одного в Нью-Йорку", — написав у Telegram очільник облдержадміністрації.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1852 загинули
- 4554 поранені.
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