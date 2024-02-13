Навчальний рік для школярів Дніпра триватиме до 1 червня

Літні канікули для школярів Дніпра розпочнуться 1 червня, повідомили у Telegram-каналі Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

За повідомленням, довше навчатимуться тільки учні випускних класів, адже в них триматиме підготовка до складання національного мультипредметного тесту.

"Навчальний рік — це не менше 175 днів. Ми могли б продовжити навчатися у червні, якби були довготривалі блекаути чи карантини, але обійшлось. Тож видихаємо, всі, хто не у випускному класі (бо готуються до НМТ), попередньо йдуть на літні канікули з першого червня!", — сказано у дописі.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро