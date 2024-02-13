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Навчальний рік для школярів Дніпра триватиме до 1 червня
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Навчальний рік для школярів Дніпра триватиме до 1 червня

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Навчальний рік для школярів Дніпра триватиме до 1 червня
Фото: Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

Літні канікули для школярів Дніпра розпочнуться 1 червня, повідомили у Telegram-каналі Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

За повідомленням, довше навчатимуться тільки учні випускних класів, адже в них триматиме підготовка до складання національного мультипредметного тесту.

"Навчальний рік — це не менше 175 днів. Ми могли б продовжити навчатися у червні, якби були довготривалі блекаути чи карантини, але обійшлось. Тож видихаємо, всі, хто не у випускному класі (бо готуються до НМТ), попередньо йдуть на літні канікули з першого червня!", — сказано у дописі.

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