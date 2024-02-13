Протягом минулої доби, 12 лютого, російські військові атакували 17 населених пунктів Запорізької області. Дві людини дістали поранення.

Про це сьогодні, 13 лютого, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 12 лютого 2024 року. Фото: ЗОВА

67-річний житель Гуляйполя та 37-річний працівник правоохоронних органів у Полтавці отримали поранення внаслідок російських обстрілів.

Загалом армія РФ завдала 127 ударів по містах та селах Запорізької області:

31 безпілотником атакувала Гуляйполе, Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Чарівне, Малу Токмачку, Полтавку й Лугівське;

96 разів обстріляла з артилерії території Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Левадного, Щербаків, Роботиного, П'ятихаток, Степового та інших прифронтових міст і сіл.

Водночас на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку армії РФ західніше Новопокровки, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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