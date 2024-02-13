Російські війська з артилерії атакували громади Миколаївщини

Протягом 12 лютого армія Росії чотири рази била з артилерії по громадах Миколаївської області. Внаслідок обстрілів загиблих та травмованих немає.

Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

За даними ОВА, 12 лютого о 09:54, 16:12 та 16:46 обстріли зафіксували по акваторії Очаківської громади. Того ж дня о 14:31 росіяни вдарили по населеному пункту Куцурубської громади.

"Постраждалих немає", — зазначили у відомстві.

За інформацією районних військових адміністрацій.

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