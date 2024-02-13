Сімсот двадцятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

В Одесі внаслідок атаки РФ пошкодило багатоповерхівку

В Одесі внаслідок атаки РФ 13 лютого пошкодило житловий багатоповерховий будинок. Про це у своєму дописі у Facebook повідомила журналістка Зоя Казанжи. "Прилетіло в наш будинок. Уламки. Багатоповерхівка. Все ок. В сенсі - ніхто не постраждав. Вікна повилітали. Всі перелякалися", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджена багатоповерхівка в Одесі. Фото: Zoya Kazanzhy / Facebook

Сигнал повітряної тривоги пролунав у місті о 14:26. У Повітряних силах повідомляли про активність російської тактичної авіації на південному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.