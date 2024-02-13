Сімсот двадцятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 12 на 13 лютого в Одеській області пройшла без сигналів повітряної тривоги. Більше про події у регіоні читайте у хроніці.
В Одесі внаслідок атаки РФ пошкодило багатоповерхівку
В Одесі внаслідок атаки РФ 13 лютого пошкодило житловий багатоповерховий будинок. Про це у своєму дописі у Facebook повідомила журналістка Зоя Казанжи. "Прилетіло в наш будинок. Уламки. Багатоповерхівка. Все ок. В сенсі - ніхто не постраждав. Вікна повилітали. Всі перелякалися", — йдеться у повідомленні.
Сигнал повітряної тривоги пролунав у місті о 14:26. У Повітряних силах повідомляли про активність російської тактичної авіації на південному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
1800 доларів за підтвердження інвалідності: лікарку з Одеси підозрюють у хабарництві
Лікарку з Одеси підозрюють в отриманні 1800 доларів хабаря за підтвердження інвалідності. За даними поліції, до медпрацівниці звернувся чоловік з хронічними захворюваннями, щоб пройти спецкомісію, та запевнила його, що позитивне рішення комісії він отримає лише за гроші.
На Одещині призовники намагались потрапити до Молдови: їх виявив безпілотник
На Одещині двоє чоловіків удень намагались потрапити до Молдови. Їх затримали прикордонники, завдяки безпілотнику.
За даними ДПСУ, затримані скористались інтернет-пропозицією, заплативши по чотири тисячі доларів.
З травня 2022 року вважався зниклим безвісти: на Одещині попрощалися з 35-річним військовим
На Одещині попрощались з військовим Валерієм Крохмалем, якого з травня 2022 року вважали зниклим безвісти. Захиснику було 35 років. Він загинув під час виконання бойового завдання поблизу Сєвєродонецька Луганської області.
Минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення — Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Найгарячіше на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Сили оборони завдали 21 удар по позиціях військ РФ.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Війська РФ завдали пʼять ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснили 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах.
Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 23 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА.
У Чорному морі армія РФ тримає один ракетоносій
Станом на 07:00 у Чорному морі армія РФ тримає чотири кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп якого до шести ракет; в Азовському морі — один корабель.