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Армія РФ вночі атакувала Дніпро: де знайти найближчий "пункт незламності"
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Армія РФ вночі атакувала Дніпро: де знайти найближчий "пункт незламності"

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Армія РФ вночі атакувала Дніпро: де знайти найближчий &quot;пункт незламності&quot;
"Пункт незламності" у Дніпрі. Фото: Суспільне Дніпро

Після нічної атаки "шахедами", станом на 10:00 13 лютого у Дніпрі електропостачання є у всіх жителів міста.

Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він зазначив, що на випадок знеструмлень на Дніпропетровщині працюють "пункти незламності".

"В обласному центрі їх понад 100. Облаштовані силами влади, ДСНС та Нацполіції. Додатково є локації, які створили для людей підприємці. Вони для того, аби за необхідності прихистити місцевих. Дати їм можливість зігрітися і підзарядити гаджети", – каже Лисак.

У "пунктах незламності" є генератори, заготовлений запас палива для них. Його вистачить на три дні безперебійної роботи пристроїв. Також є інтернет, мобільний зв'язок, вода. Найближчий "пункт незламності" можна знайти у "Дії".

Адреси "пунктів незламності" Дніпра можна знайти за посиланням.

Що відомо про атаку військ РФ по Дніпру 12 лютого

Увечері 12 лютого у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У низці районів міста були перебої з електро- та водопостачанням.

Через нічну атаку у Дніпрі евакуйовують лікарню та зачиняють школи, повідомив Борис Філатов. За його словами пошкодження, енергосистема може не витримати навантаження від опалення. За фактом ударів БпЛА по Дніпру обласна прокуратура розпочала досудове розслідування, сказано у пресрелізі прокуратури, який отримало Суспільне.

У Дніпрі пошкоджені енергетичний та інфраструктурний об'єкти внаслідок нічної атаки дронами, повідомляв очільник ОВА Лисак. Там виникли пожежі, які оперативно загасили.

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