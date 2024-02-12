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"Безпілотник — це "очі" всього батальйону": історія 25-річного командира підрозділу 128 бригади ТрО Дніпра
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Безпілотник — це "очі" всього батальйону": історія 25-річного командира підрозділу 128 бригади ТрО Дніпра

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Військовослужбовець Артур у свої 24 — став командиром одного з підрозділів 128 бригади тероборони Дніпра. Розповідає, після початку повномасштабного вторгнення РФ хотів приєднатися до лав Збройних сил України. Та через вік у військкоматі йому відмовили. Чоловік каже, у ТрО спочатку був стрілком, а потім вивчився на оператора дрона.

Артур розповів Суспільному як його підрозділ вражає техніку та особовий склад армії РФ.

За його словами, безпілотник — це "очі" батальйону. Каже, 70-80 % усього, що бачить штаб та командування, транслює саме FPV-дрон. Він дає можливість спостерігати за позиціями російської армії 24 на 7.

“Самі FPV— це як наш основний засіб ураження. Дуже часто працюють хлопці, влучають, стараються максимально залякати нашого противника, змусити його, як то кажуть, триматись ближче до землі і менше піднімати очі вгору“, — розповів Артур.

Військовий розказав, що боєприпаси для FPV-дронів роблять з шрапнеліРозривний артилерійський снаряд, начинений кулями, призначений для ураження живої сили ворога., вибухових елементів та деталей, які друкують на 3Д принтері. Каже, спочатку командувати таким специфічним підрозділом було складно, але цікаво. Згадує, на фронт пішов добровольцем.

“Безпілотник — це очі всього батальйону“: історія 25-річного командира підрозділу
Артур — командир одного з підрозділів 128 бригади ТрО Дніпра. Фото: Суспільне Дніпро

“Я навчався в Польському національному університеті на менеджмент управління персоналом, в аграрному університеті. Продовжив навчання вже тут. В силу свого віку я міг ще до 27 років знаходитись в резерві, але багато моїх друзів та близьких уже знаходились в ЗСУ і я вирішив що відсиджуватися вдома не буду“, — розповів Артур.

У військкоматі йому відмовили – пішов добровольцем. Каже, спочатку був солдатом та згодом став командиром.

“У нас був хороший старт від початку війни. Україна перша почала використовувати дрони-розвідники, коригувальники. Найважливіше, що ми нищимо техніку російської армії. З останнього це МТ-ЛББагатоцільовий легкий гусеничний броньований тягач з десантом та піхотою всередині. Також Урал, вантажівка“, — каже Артур.

За словами Артура, працюють оператори БпЛА на віддаленні, бо коли влучають у позиції російської армії, то їхні військові лютують.

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