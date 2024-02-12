На Закарпатті попрощалися із загиблим захисником Юрієм Фантою

У селі Білки Хустського району 13 лютого попрощалися із загиблим військовослужбовцем Юрієм Фантою.

Про це повідомили на сторінці Білківської сільської ради у Facebook.

Прощання із захисником Юрієм Фантою відбулося в Успенській греко-католицькій церкві села Білки. Провести його в останню дорогу прийшли рідні, знайомі, військовослужбовці та односельці.

Фото: Білківська сільська рада | Facebook

Фото: Білківська сільська рада | Facebook

"Серце Юрія Фанти перестало битися у Кропивницькому. На знак вдячності за внесок воїна в боротьбу за суверенітет держави односельці провели захисника в останню дорогу навколішки із запаленими лампадками", — йдеться у повідомленні.

Фото: Білківська сільська рада | Facebook

Фото: Білківська сільська рада | Facebook

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads