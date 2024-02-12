Синоптики прогнозують в окупованому Криму у вівторок, 13 лютого, весняну теплу погоду +14...+16 градусів та без опадів, крім заходу півострова.
Про це повідомляє гідрометцентр Росії.
Вітер південний, південно-східний 7-12 м/с. Дощів не очікується, крім західної частини півострова, зокрема в Євпаторії, Севастополі та Чорноморському.
Температура повітря у Криму по містах:
- Сімферополь — до +15 градусів, хмарно;
- Ялта — до +15 градусів, хмарно;
- Алушта — до +15 градусів, хмарно;
- Алупка — до +15 градусів, хмарно;
- Євпаторія — до +14 градусів, невеликий короткочасний дощ;
- Феодосія — до +13 градусів, хмарно;
- Севастополь — до +12 градусів, невеликий короткочасний дощ;
- Керч — до +12 градусів, хмарно;
- Чорноморське — до +13 градусів, невеликий короткочасний дощ;
- Коктебель — до +16 градусів, хмарно;
- Судак — до +14 градусів, хмарно.
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