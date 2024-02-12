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На Одещині скасували тендерів на понад 350 млн грн
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На Одещині скасували тендерів на понад 350 млн грн

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На Одещині з 26 жовтня 2023 року по 12 лютого 2024 року на скасованих тендерах заощадили 370,5 мільйонів гривень.

Про це 12 лютого повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Таку суму заблокувала робоча група "Прозорість і підзвітність". Гроші мають повернути назад у бюджет для більш раціональних витрат, зокрема — на підтримку армії.

В Одеському районі заощадили понад 199,5 млн грн. Зокрема, скасували тендер на ремонт Надлиманської школи за понад 84 мільйони гривень, близько 1,5 млн грн на розробку документації та стільки ж на харчові продукти, понад 900 тис. грн на ремонт спортзалу тощо.

Серед інших районів Одещини заощадили:

  • у Білгород-Дністровському районі — понад 2,6 млн грн;
  • у Березівському районі — понад 148 млн грн;
  • у Подільському районі — понад 8,8 млн грн;
  • у Роздільнянському районі — понад 5,2 млн грн;
  • у Болградському районі — понад 240 тис. грн;
  • у Ізмаїльському районі — 5,3 млн грн.

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