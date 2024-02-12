Дмитро відновлюється після поранення на фронті майже рік. Чоловік служив на Донецькому напрямку, був штурмовиком. Поранення отримав у лютому 2023 року. Нині намагається повернутися до звичного життя.

Як проходить реабілітація Дмитро розповів кореспондентам Суспільного.

Дмитро вступив до лав Збройних Сил України у березні 2022 року. Служив на Донеччині, був штурмовиком. На фронті отримав мінно-вибухову травму голови. Відтоді дружина Анна завжди поруч з чоловіком. Говорить, прогрес від реабілітації відчутний, але самостійно вийти з дому, зав’язати шнурівку чи сходити до магазину — Дмитру важко.

"Це не перша реабілітація, ми проходили її в Києві, в Чернігові, в Ніжині. Потім знову ми повернулися у Чернігів, тому що там у нас хороша реабілітація, потім знову були в Києві і вже після Києва ми повернулися додому і знайшли цей центр", — розповіла дружина військовослужбовця Анна.

Дмитро з дружиною Анною, 12 лютого 2024 року. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Зараз Дмитро проходить реабілітацію у центрі "Care4You" у Миколаєві. Лікарі центру займатимуться з чоловіком місяць, за цей час планують відновити функцію ходьби. Реабілітація у цьому центрі для Дмитра — безкоштовна. Частину грошей виділив благодійний фонд, іншу взяв на себе реабілітаційний центр.

"Ходити стало легше, та багато чого стало робити легше. Права сторона вважайте не робоча була. Зараз вже потихеньку починаю відновлюватися", — говорить Дмитро.

Дмитро з фізіотерапевтом, 12 лютого 2024 року. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

"Йому стимулюють токовими імпульсами, воно добре допомагає. Тому що його зараз супроводжує біль окрім всього того, що у нього не працює, йому ще й боляче", — каже Анна.

Чоловік отримав поранення 20 лютого 2023 року на Донеччині. Дружина Дмитра пригадує, що дізналася про поранення чоловіка від його побратимів. Зустрітися подружжю вдалося лише в Києві.

"Ніхто не міг сказати, де він знаходиться, але всі знали, що він у важкому стані, при смерті. Це єдина інформація, яку мені надавали. А де він є ніхто не говорив. Виявилося, як потім мені сказали що це засекречена інформація і я якби не мала про це знати", — пригадує жінка.

Фізіотерапевт Олександр перевіряє поставу Дмитра, 12 лютого 2024 року. фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Фізіотерапевт Дмитра відмічає наполегливість свого пацієнта. Олександр каже, програму тренувань та використання додаткового стимулювання м’язів залежить від поточного стану пацієнта.

"Програма Дмитра направлена на відновлення функцій ходьби, до повноцінного функціонування тіла. Так як після даної травми погано з координацією рухів в нього, функціональність рухів, такі фізичні порушення, які дуже явно видно. Тому направлені на те, щоб його повернути його в нормальний стан", — каже фізіотерапевт Олександр.

Родина Дмитра та Анни виховує двох дітей, 17-річного хлопця та 5-річну дівчинку. Після реабілітації сім’я мріє поїхати відпочивати на море або в гори.

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