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У Дніпрі 13 лютого будуть знеструмлення: за якими адресами
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У Дніпрі 13 лютого будуть знеструмлення: за якими адресами

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Світло, Дніпро
Ілюстративне фото. Фото: Суспільне Дніпро

Через проведення планових робіт 13 лютого на деяких вулицях Дніпра буде відсутнє електропостачання. Про це йдеться на сайті міської ради Дніпра.

З 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Архітектора Заболотного: 1-18, 19-А, 20-24, 26;
  • вул. Василя Сліпака: 1-А, 2-22, 24-34 (парні), 66;вул. Грушова: 1-А, 2-12, 14, 16;
  • вул. Енергетична: 2-А;
  • вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39;
  • вул. Корейська: 2-8 (парні), 10-А, 12;
  • вул. Матроська: 1-27, 29-37 (непарні);
  • вул. Молодіжна: 2-8, 10;
  • вул. Осипа Бодянського: 1-10, 11-А, 12-18, 20, 24;
  • вул. Панельна: 1, 2, 3/2, 4-9, 10-А, 11-А, 13-34, 36;
  • вул. Перемоги: 212, 214, 216;
  • вул. Празька: 2-10 (парні);
  • вул. Шинна: 3, 4;
  • пров. Матроський: 1-6, 8-14 (парні), 17, 19, 23, 25;
  • пров. Молодіжний: 14-А, 15;
  • просп. Богдана Хмельницького: 53, 55, 59, 144.

З 9:00 до 17:00 не буде світла за такими адресами:

  • вул. Яхонтова: 2, 4, 11, 12;
  • пров. Смарагдовий: 1, 2-А, 3-7, 9-15 (непарні), 16-23, 25-33(непарні);
  • пров. Фіалковий: 39, 41, 43, 44-60 (парні);
  • вул. Бутакова: 4;
  • вул. Веселки: 1, 2-А, 3, 5, 7, 15, 20, 22-А, 24-А, 26-А, 27, 32, 36, 38-А, 48, 96, 181, 211;
  • пров. Блакитний: 3-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;
  • пров. Фіалковий: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-38, 40;
  • вул. Агатова: 1;
  • вул. Дорога: 1-А, 2, 3, 5-А, 7, 14, 16;
  • вул. Солом'янська: 4-14 (парні), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131-Г;
  • вул. Татарська: 8, 10, 118, 131-Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164-Б, 165, 167.

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