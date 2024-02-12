Військовослужбовець Володимир Луцов'ят з позивним "Дядя" пережив кому, декілька операцій та часткову втрату пам'яті. У жовтні 2023 року чоловік потрапив під обстріл та отримав травму ноги. Зараз військовий лікується в обласному госпіталі ветеранів війни на Рівненщині. Після одужання він пообіцяв лікарям станцювати польку.

Про це Володимир Луцов'ят розповів Суспільному.

Історія військовослужбовця

52-річний боєць Володимир Луцов'ят пригадав, як у 2015 році добровольцем приєднався до Держприкордонслужби України. Тоді чоловік боронив Донеччину.

"Базувалися ми в Сартані, під Маріуполем. Чесно сказати, було таке відчуття, що можливо так буде [повномасштабне вторгнення — ред.]. По-перше, тому що вони постійно лізли. Та агресія зростала і зростала. Висновок один — буде війна", — зазначив захисник.

У 2016 році чоловік повернувся у Костопіль, працював на деревообробному підприємстві.

Володимир зауважив, що вдруге повернувся на службу у лютому 2022 року. Спочатку — у складі роти охорони Костополя, потому — в кулеметному взводі 14 окремої механізованої бригади:

"Ідеш — і не знаєш чи повернешся назад, чи повернуться хлопці... Тяжко".

Фото: Олександр Лукашець

Володимир розповів, що у своєму взводі був найстаршим, через це отримав позивний "Дядя":

"Не хочеться підвести, все-таки командир. Стараєшся, йдеш з останніх сил, думаєш — вже все. Вже просто ноги не хочуть йти".

Чоловік воював на всіх напрямках, де точилися бої, зокрема на Харківщині. Там, у жовтні 2023 року, він потрапив під обстріл і отримав травму ноги.

"Хочу подякувати побратимам, які врятували мені життя, винесли, надали своєчасну допомогу, евакуювали. Хоча не дозволяли евакуацію через обстріли в небі, але вони це зробили", — поділився чоловік.

Фото: Володимир Луцов'ят

Володимир був у комі, йому зробили декілька операцій. Наразі боєць лікується у госпіталі ветеранів війни на Рівненщині, щоб відновити пам'ять.

Що кажуть лікарі

"Ми з ним працюємо, спілкуємось кожного дня. У нас є завдання, які ми маємо виконувати", — зазначила клінічна психологиня Марія Родзяк.

Лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Павлина Косар додала, що в чоловіка складне мінно-вибухове осколкове поранення ноги:

"Судинні хірурги зробили йому відновну операцію — склеїли судини, відновили кровопостачання для того, щоб зберегти цю ногу і в майбутньому він міг повноцінно ходити. Перспективи — станцювати з лікаркою польку. Обіцяв — сподіваюсь виконає. Це хороша реабілітаційна мета".

Фото: Володимир Луцов'ят

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