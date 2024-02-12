У Рівному стартували безкоштовні заняття з психологічної підтримки для військових. Це ініціатива всеукраїнського колцентру #ВАРТОЖИТИ, який заснувала громадська організація "Фонд Яніни Соколової". Під час занять надають професійну психологічну підтримку і допомогу від військових психологів. Основна група вже сформована, але долучитися можуть ще декілька військових.

По це Суспільному розповів учасник бойових дій, психолог лінії психологічної підтримки військових та їхніх близьких всеукраїнського колцентру #ВАРТОЖИТИ Максим Чубик.

Він разом із психологинею Тетяною Луцюк проводять безкоштовні групові заняття з психологічної підтримки для військових у Рівному та Клевані.

Перше заняття у Рівному провели 7 лютого, друге — відбудеться 14 лютого. Зі слів Максима Чубика, основна група вже сформована, однак долучитися до неї можуть ще декілька військових:

"У групу набираємо орієнтовно 10-12 людей — це терапевтична група. Взагалі таких груп дуже мало по Україні, бо мало фахівців по груповій терапії. Формат "рівний — рівному" передбачає, що заняття проводить людина, яка з ними умовно переживала те саме, бачила те саме, і може сказати: «Я вас розумію», бо цивільний не може такого сказати. Тут збираються побратими, люди, які зрозуміють без слів".

На заняттях військові можуть отримати професійну психологічну підтримку і допомогу, психоедукацію, навчитися техніки саморегуляції й релаксації, отримати допомогу в емоційному розвантаженні.

"Приходять військовослужбовці: звільнені, поранені, ті, хто на реабілітації. Формат більше дискусійний. Наприклад, є проблема: погано сплю, сняться кошмари, негаразди в сімейному житті, важко соціалізуватися, відчуття провини. Відповідно, ми на кожній зустрічі пропрацьовуємо одну-дві теми. Терапевт може працювати з кимось індивідуально, потім всі інші дають свій зворотний зв'язок. Можливо, у когось було щось подібне. Наприклад, несправедливість з якою вони зустрічаються, коли повертаються з війни", — розповів Максим Чубик.

Психолог додав, що психологічні заняття відбуваються щотижня, тривають 1,5 години. Курс передбачає десять таких зустрічей.

"Дуже часто військові чоловіки скептично відносяться до психологів, бо вважають, що самі впораються. Досі існують думки «я не слабак», «я не хворий на голову, щоб звертатись до психолога/психотерапевта», «я впораюся сам», «чоловіки не плачуть». Це є великою помилкою, бо вони усе тримають у собі і це може призвести до погіршення стану. Як це не дивно, багато чоловіків приходять, тому що їх про це просять жінки, коли вже доходить до межі розлучення чи стосунки в сім’ї сильно погіршуються. Потім чоловіки задоволені, що прийшли. До цього чоловіки не розуміли, що це їм потрібно", — наголосив військовий психолог.

Максим Чубик зазначив, якщо у військових є труднощі зі сном, безсоння, прояви агресії, панічні атаки та інші симптоми психічних розладів, у тому числі ПТСР, то їм варто звернутися до відповідного спеціаліста — психіатра, психотерапевта, психолога.

"Групова терапія дозволяє військовим отримати допомогу в колі "своїх" людей, які мають подібний досвід. Також дуже позитивним є те, що вони знайомляться з іншими військовими, спілкуються, бо досить часто після звільнення зі служби люди замикаються в собі, уникають контактів з іншими. До нас звертаються люди з апатією, депресією, розладами сну, втратою сенсу життя, сімейними проблеми, складнощами з ресоціалізацією та інше", — розповів психолог.

Він додав, що під час занять військові самі пропонують та обирають теми, які хочуть обговорити та пропрацювати:

"У кожного свої запити та часто вони спільні для більшості учасників групи. Минулого разу обговорювали тему алкоголю і тривоги. Це було актуально для групи, була цікава дискусія, учасники ділилися своїм власним досвідом у цих темах, а я і Тетяна підібрали їм техніки для роботи з цими темами. Якщо військові якісь теми не хочуть обговорювати, вони не обговорюють — у нас діє правило "стоп".

Щоб долучитися до занять потрібно зателефонувати за номером: 063-863-98-00, 097-999-03-45. Окрім групових занять, отримати консультації військові можуть телефоном у колцентрі психологічної підтримки #ВАРТОЖИТИ за номером 5522, з понеділка по п‘ятницю з 11:00 до 19:00.

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