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"Віддав життя при виконанні бойового завдання": президента просять про звання "Герой України" для захисника з Вінниччини
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"Віддав життя при виконанні бойового завдання": президента просять про звання "Герой України" для захисника з Вінниччини

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&quot;Віддав життя при виконанні бойового завдання&quot;: президента просять про звання &quot;Герой України&quot; для захисника з Вінниччини
Ігор Жук. Фото з відкритих джерел

Загиблому захисникові Ігореві Жуку з Вінниччини просять присвоїти звання Героя України. Відповідну петицію зареєструвала сестра оборонця Альона Минюк на сайті президента.

Ігор Жук був солдатом управління військової частини А 0998, 24 окремої механізованої бригади ім. Короля Данила. Народився захисник у с. Крушинівка, Гайсинського району 10 травня 1990 року. У 2019 році переїхав на постійне місце проживання в м. Сокиряни Чернівецької області. У 2021 році вирішив, що хоче піти до лав ЗСУ. 30 квітня 2021 року прийняв присягу та уклав контракт.

"Зі слів матері Сурової Оксани Петрівни, яка також разом з сином стояла на захисті України, Ігор був відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконувавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Ігор був справжнім воїном, стратегічним, позитивним, добрим, дуже сміливим, талановитим, побратими його дуже поважали за ці риси характеру, Ігор завжди йшов на допомогу кожному і виконував свої задачі", — пише Альона Минюк.

Після присяги Ігор Жук три місяці проходив базову військову підготовку у Старичах Львівської області. Виконував завдання у населеному пункті Золоте Луганської області, Сєвєродонецькому районі. 24 лютого 2022 року під час повномасштабної війни не покидав своїх позицій і продовжував захищати Україну в населеному пункті Золоте.

Оборонець загинув 28 квітня 2022 року під час бойового зіткнення, масового артилерійського обстрілу поблизу н.п. Золоте. 30 червня 2022 року він був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. І

"Ігор віддав своє життя при виконанні бойового завдання, отримав поранення несумісні з життям. Мій брат залишив після себе мужні вчинки варті героя, був справжнім воїном, мужнім прикладом для побратимів та свого малолітнього сина Тараса. Мій брат Жук Ігор разом з побратимами сміливо виконували накази ціною власного здоров'я і життя", — зазначає у петиції сестра оборонця.

Станом на 14 лютого 2024 року петиція набрала 9 915 голосів із 25 тисяч необхідних для розгляду президентом. Підписати звернення можна тут.

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