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Воював на Чугуївщині, Куп'янщині, у Бахмуті. Бійця з Харкова нагородили знаком "За особисту хоробрість"
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Воював на Чугуївщині, Куп'янщині, у Бахмуті. Бійця з Харкова нагородили знаком "За особисту хоробрість"

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Боєць Андрій Козупиця з Харкова отримав нагрудний знак "За особисту хоробрість"
Боєць Андрій Козупиця з Харкова отримав нагрудний знак "За особисту хоробрість" від командувача Сухопутних військ. Фото: Пресслужба 92-ї ОШБр

Молодший лейтенант Андрій Козупиця отримав нагрудний знак командувача Сухопутних військ "За особисту хоробрість". Боєць воює з березня 2022 року, брав участь у боях на Харківщині та на Бахмутському напрямку.

Про нагородження Суспільне Харків повідомила пресслужба 92-ї окремої штурмової бригади, у складі якої служить військовий.

"Прийшовши до війська, потрапив у піхоту. Чугуївщина, Куп'янщина, Бахмут — напрямки, де захисник брав участь у звільненні та стримуванні росіян. Згодом оборонця відправили на навчання, де він отримав перше звання офіцера — молодший лейтенант. Тепер Андрій керує протитанковим взводом у штурмовому батальйоні", — сказано в повідомленні.

Нагрудні знаки командувача Сухопутних військ "За особисту хоробрість"
Нагрудні знаки командувача Сухопутних військ "За особисту хоробрість". Фото: Пресслужба 92-ї ОШБр

До того, як стати до лав Збройних сил, Козупиця керував підприємством, зазначає пресслужба.

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