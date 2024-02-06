У Слов'янську з 1 квітня і до кінця 2024 року підприємці, які ведуть бізнес та орендують комунальні приміщення, звільнили від орендної плати.

Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Сподіваюся, що це рішення простимулює тих, чиї орендовані у громади приміщення зараз стоять зачиненими. У такому разі орендна плата буде нараховуватися і дали. Тому є сенс відновити діяльність. Або розірвати договір оренди і дати можливість відкрити бізнес у приміщенні тим, хто хоче і може працювати у Словʼянську", — написав він.

Також текст Розпорядження №628 від 27 березня 2024 року оприлюднений на сайті Слов'янської міської військової адміністрації.

"Звільнення від орендної плати за майно комунальної власності Слов’янської міської територіальної громади здійснюється за письмовою заявою орендаря, яка надається орендодавцю особисто або на електрону пошту. Після надходження заяви від орендарів, орендодавцем та балансоутримувачем складається акт, що підтверджує факт ведення ними діяльності", — йдеться у розпорядженні.

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