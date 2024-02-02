Тендери, сума яких перевищує 1 млн грн, перевірили в усіх районах Київщини

Перевірка тендерних закупівель у Київській області дійшла до Фастівського району. Там провели виїзне засідання фахівці з групи "Прозорість та підзвітність". Подібні наради відбулися в усіх семи районах Київщини.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Група "Прозорість та підзвітність" за участі керівництва ОВА і правоохоронців аналізує тендерні закупівлі районів та громад, які перевищують 1 млн грн.

Як наголосив Руслан Кравченко, усі закупівлі на місцях мають бути прозорими і публічними, а витрати — обґрунтованими. Перевірки дозволяють мінімізувати корупційні ризики і запобігти марним витратам бюджетних коштів під час відбудови регіону.

Очільник КОВА закликав керівників районів і громад співпрацювати з правоохоронцями і надавати всі документи щодо тендерів на їхню вимогу.

Як поінформували в обласній адміністрації, після виїзних засідань по районах група "Прозорість та підзвітність" перевірятиме конкретні об'єкти відбудови. Інспектуватимуть не лише ефективність витрачання коштів, а й якість робіт.

Що відомо про відновлення Київщини

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області були зруйновані чи пошкоджені понад 28 тисяч об'єктів. Основний "удар" припав на житло — 24,3 тис. будівель. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адмінбудівель і ЦНАПів, 128 медичних закладів, 138 культурних та релігійних споруд.

На кінець 2023 року на Київщині відновили повністю або частково понад 16,5 тисяч об'єктів. Із них 15 тисяч — це багатоквартирні та приватні житлові будинки.

Минулого року на Київщині створили Каталог відновлення області, де можна дізнатись про відремонтовані об'єкти за кошти держбюджету протягом 2022 року.

Спостерігати за процесом відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині, на відбудову яких збирає платформа UNITED24, можна на інтерактивній карті.

Також у Київській області створили Спостережну раду з питань відбудови. Її основне завдання — контролювати всі етапи відновлення від планування до завершення проєктів. Працюватиме і робоча група, яка виявлятиме корупцію під час відбудови.