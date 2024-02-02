Четвертого підозрюваного в організації підпільних покер-клубів взяли під варту

Четвертий підозрюваний в організації мережі підпільних покер-клубів в Україні на час досудового розслідування залишатиметься під арештом. Водночас суд визначив для нього суму можливої застави — аналогічну, як і трьом іншим фігурантам.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки на своїй сторінці у Facebook.

Як уточнили у відомстві, підозрюваному в організації нелегальний азартних ігор і трьом його можливим спільникам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 2 млн грн за кожного.

23 січня 2024 року детективи БЕБ із Київщини викрили підпільну мережу покер-клубів, що діяли в Києві, Харкові та Одесі. За даними слідства, група людей під виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру" проводила нелегальні азартні ігри — кеш-гру в покер. Незаконна діяльність прикривалася дозволами, виданими громадською організацією, пов'язаною зі спортивним покером.

Детективи провели 3 обшуки та вилучили: понад 1,3 млн грн готівкою в еквіваленті, чорнову бухгалтерію, ігрові столи, підрахунки доходу від кеш-гри.

Організатору ігор і трьом спільникам оголосили підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 ККУ. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

30 січня трьох фігурантів справи взяли під арешт, четвертий тоді не прийшов на суд.

Що відомо про гральний бізнес в Україні

Гральний бізнес в Україні заборонений законодавчо з 2009 року. Утім, оператори лотерей знаходили "лазівки" в законі та продовжували займалися ігровою діяльністю. У грудні 2019-го року тодішній міністр МВС Арсен Аваков дав вказівку закрити всі гральні заклади, які працюють на території України.

Щоб законодавчо врегулювати гральний бізнес, у липні 2020 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Цим рішенням парламентарії дозволили діяльність офлайн- та онлайн-казино, покер в інтернеті, букмекерську діяльність та гральні автомати.

В Україні дозволено розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три-п'ять зірок, а в чотири-п'ятизіркових — казино. Дозволений вік учасника азартних ігор — від 21 року.

За ведення грального бізнесу без ліцензії передбачена кримінальна відповідальність: штраф від 170 тисяч до 680 тисяч гривень, за повторне порушення — від 680 до 850 тисяч гривень або ж позбавлення волі.