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Під обстрілами Росії опинились 9 громад Сумської області
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Під обстрілами Росії опинились 9 громад Сумської області

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За день військові РФ здійснили 33 обстріли Сумщини, зафіксовано 102 вибухи, під обстрілами опинились 9 громад області.

Про це повідомили у військовій адміністрації.

Які громади були під обстрілами

  • Юнаківська громада: мінометний обстріл (2 вибухи) та артилерійський (10 вибухів). Також з безпілотника скидали вибухівки (2 вибухи).
  • Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (12 вибухів). Також відбувся обстріл з БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух).
  • Краснопільська громада: зафіксовано 4 обстріли з БпЛА (FPV-дрон) та мінометні обстріли (10 вибухів).
  • Білопільська громада: були мінометні обстріли (14 вибухів) та обстріл з артилерії (6 вибухів).
  • Великописарівська громада: військові РФ вдарили з артилерії (10 вибухів), мінометів (5 вибухів) та обстріл з БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух). Також скинули з БпЛА вибуховий пристрій (ВОГ) (3 вибухи).
  • ️Есманьська громада: здійснено обстріли з БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи) та мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Миропільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (8 вибухів).
  • Середино-Будська громада: здійснено ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами з гелікоптера (5 вибухів) та мінометні обстріли (5 вибухів).
  • Свеська громада: 2 міни скинули на територію громади.

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