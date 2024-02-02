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Сили оборони України відбили три атаки армії РФ на Запорізькому напрямку – Генштаб
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Сили оборони України відбили три атаки армії РФ на Запорізькому напрямку – Генштаб

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Генштаб: Сили оборони України відбили три атаки армії РФ на Запорізькому напрямку
Український військовий. Ілюстративне фото. Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили три атаки армії РФ біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Російські військові намагались за підтримки авіації прорвати оборону наших військ.

Про це сьогодні, 2 лютого, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Окрім цього, російські війська завдали артилерійських та мінометних обстрілів по понад 20 населених пунктах Запорізької області:

"Серед них – Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоандріївка, П'ятихатки Запорізької області", — йдеться у зведенні.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 1 лютого, російські військові атакували 25 населених пунктів Запорізької області.

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