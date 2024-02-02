На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили три атаки армії РФ біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Російські військові намагались за підтримки авіації прорвати оборону наших військ.
Про це сьогодні, 2 лютого, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Окрім цього, російські війська завдали артилерійських та мінометних обстрілів по понад 20 населених пунктах Запорізької області:
"Серед них – Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоандріївка, П'ятихатки Запорізької області", — йдеться у зведенні.
Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 1 лютого, російські військові атакували 25 населених пунктів Запорізької області.
Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber