У Білоцерківському районі Київщини з'явиться індустріальний парк. Таке рішення ухвалив Кабмін на засіданні 2 лютого 2024 року. За три роки у вказаному районі планують створити 650 робочих місць у переробній галузі.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зокрема, до реєстру індустріальних парків внесено індустріальний парк "Універсал індастрі", розташований на території селища Рокитне Білоцерківського району.

Відповідно до концепції індустріального парку, на площі 13,3 га планується створити близько 650 робочих місць, зайнятих у переробній промисловості. Інвестори планують налагодити виробництво будівельних металевих конструкцій, готових металевих виробів, машин і устаткування, харчових продуктів та інших товарів.

Також територія індустріального парку стане простором для науково-технічних досліджень і досягнень у сфері інформаційних технологій і телекомунікацій.

Загальні інвестиції в індустріальний парк на найближчі три роки мають скласти близько 735 млн грн.

Як зазначили в Мінекономіки, "Універсал індастрі" став другим парком, внесеним до реєстру промислових парків цьогоріч. 12 січня 2024 року Кабмін зареєстрував індустріальний парк "БФ Термінал" у Берегівському районі Закарпатської області. Загалом в Україні офіційно зареєстровані 75 таких промислових кластерів.

Індустріальний парк — це територія, яку виділяють для промислового розвитку. Метою створення таких парків є забезпечення підприємств спільною розвиненою інфраструктурою та забезпечення контролю над виробництвом та впливом на довкілля.