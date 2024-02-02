Шквальні пориви вітру та сніг з дощем: прогноз погоди на Донеччині на 3 лютого

3 лютого у Донецькій області оголошено про перший рівень небезпеки через пориви вітру.

Про це Донецький регіональний центр з гідрометеорології.

"Вдень 3 лютого на території Донецької області очікуються пориви південно-західного вітру, 15-20 м/с. Збережеться до кінця дня", — йдеться у повідомленні.

Також за даними центру, 3 лютого пройде дощ та мокрий сніг, хмарно. Вночі температура впаде від 1 до 6 градусів морозу, вдень до 4 градусів тепла.

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