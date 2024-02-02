На вихідних на Сумщині прогнозують мокрий сніг, хуртовину та ожеледицю

На вихідних на Сумщині прогнозують мокрий сніг, хуртовини та ожеледицю. Погоду в цей період визначатиме улоговина циклону та теплий атмосферний фронт.

Про це повідомляють в Сумському гідрометцентрі.

3 лютого, за інформацією синоптиків, буде хмарно, сніг та дощ, хуртовина, протягом доби на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви до 15-20 м/с. Температура повітря по області протягом доби від -3° до +2°. У Сумах вночі -1°..-3°, вдень від 0° до +2°.

4 лютого по області прогнозують хмарну погоду, місцями невеликі опади (дощ та мокрий сніг), на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний 9-14 м/с. Температура повітря протягом доби від 0° до +5°.

5 лютого на Сумщині хмарно, мокрий сніг. А також прогнозують хуртовини та ожеледицю. Вітер до 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2°..+3°, вдень 0°..+5°.

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