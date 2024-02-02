Комісія Київради з питань найменувань підтримала ідею громадськості присвоїти нові назви для трьох скверів і трьох закладів освіти. Так, у разі схвалення депутатами у столиці з'являться сквери на честь Голди Меїр, Ігоря Козловського та Героїв ОУН.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

"Сьогодні на засіданні Комісії з питань найменувань підтримали найменування трьох скверів. Усі пропозиції пройшли громадське обговорення та були підтримані більшістю киян. Рекомендації комісії будуть передані до Київради, остаточне рішення про перейменування ухвалюватимуть депутати під час пленарного засідання", — зазначила Марина Хонда.

Зокрема, у разі позитивного голосування депутатського корпусу нові назви отримають:

сквер на вул. Боричів Тік у Подільському районі буде названо на честь Голди Меїр;

сквер на перетині проспектів Палладіна та Берестейського з вул. Ореста Васкула у Святошинському районі стане "Сквером Героїв ОУН";

сквер на розі вул. Сковороди і Почайнинської в Подільському районі назвуть на честь релігієзнавця Ігоря Козловського.

Також комісія підтримала результати громадського обговорення щодо перейменування закладів освіти Києва на честь захисників, загиблих під час російсько-української війни:

спецшколу № 89 Печерського району планують назвати іменем Григорія Цехмістренка — канадського активіста українського походження, який воював у складі Інтернаціонального легіону ЗСУ;

спеціалізовану школу № 193 Подільського району назвуть на честь майора, комбата загону спецпризначення "Азов" Нацгвардії Олега Мудрака, який тримав оборону Маріуполя, пережив теракт в Оленівці і російський полон. Помер від зупинки серця в лютому 2023 року;

школі № 300 Деснянського району присвоять ім'я Героя України Руслана Попова — полковника ГУР Міноборони, захисника Маріуполя, що загинув під час спецоперації на півдні України у травні 2022 року.

У грудні 2023 року в мобільному додатку "Київ Цифровий" відбулося голосування за те, щоб назвати один із скверів Києва ім'ям релігієзнавця, історика і громадського діяча, уродженця Донеччини Ігоря Козловського.

У січні 2024 року міський голова Віталій Кличко заявив, що у столиці один зі скверів назвуть на честь засновниці держави Ізраїль, уродженки Києва Голди Меїр.