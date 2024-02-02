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Відновлення після обстрілів: в Миколаєві реконструюють гімназію та облаштовують укриття для учнів
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Відновлення після обстрілів: в Миколаєві реконструюють гімназію та облаштовують укриття для учнів

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У Миколаєві відновлюють гімназію № 20, яка зазнала пошкоджень внаслідок російських обстрілів — весною 2022 року. Також в закладі ремонтують укриття.

Як відбувається відновлення дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Директорка гімназії № 20 Олена Бакаляр згадує весну 2022, коли російські війська активно обстрілювали Миколаїв. Внаслідок чого тричі постраждала будівля закладу.

"Найбільше постраждали дах і фасад нашої основної будівлі, всі вікна спортивної зали, їдальні, навчальних кабінетів. Всіх їх замінили, вже вони оновлені", — говорить Олена Бакаляр.

Відновлення після обстрілів: в Миколаєві реконструюють гімназію та облаштовують укриття для учнів
Директорка гімназії № 20 Олена Бакаляр. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Директорка гімназії каже, завдяки фінансуванню благодійної організації "Save the children", замінили 97 вікон. Дах відремонтували у 2023 році.

Роботами з відновлення займається підрядна організація.

"Після встановлення вікон я роблю підвіконня та відкоси. На наступному тижні маю закінчити вже. На цей момент нас працює десь шість людей", — розповідає працівник підрядної організації Роман.

Відновлення після обстрілів: в Миколаєві реконструюють гімназію та облаштовують укриття для учнів
Роман в роботі. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Також коштом благодійників проводять поточний ремонт укриття гімназії.

"Зробили демонтаж підлоги, вивезли землю. Зробили сантехнічні роботи, "переварили" опалення, водопровід, електрику. Орієнтовно місяць ще буде потрібен для закінчення робіт", — говорить працівник підрядної організації Ґареґін Авдалян.

Відновлення після обстрілів: в Миколаєві реконструюють гімназію та облаштовують укриття для учнів
Ґареґін Авдалян показує виконані роботи. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Зі слів директорки гімназії Олена Бакаляр, також облаштовують евакуаційні виходи.

"У нас відповідні конструкції не відповідають вимогам, щоб нам робити додатковий окремий пандус в найпростішому укритті. Тому в нас буде сходохід для дітей. Тому що в нас є таких двоє діточок, які з обмеженими фізичними можливостями", — розповідає директорка гімназії.

Відновлення після обстрілів: в Миколаєві реконструюють гімназію та облаштовують укриття для учнів
Ремонт укриття гімназії. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Укриття буде розраховане на 800 людей. Станом на друге лютого в онлайн режимі освіту здобувають 768 учнів гімназії.

За словами заступника міського голови Анатолія Петрова, роботи з відновлення та облаштування укриттів проводять й в інших школах та дитсадках.

"Якщо говорити про бомбосховища, то долучилися до цієї роботи Unicef, які відремонтували два бомбосховища і створили шість просторів, також Saved — чотири об'єкти, Червоний Хрест — два та Save the children — два. Міжнародна організація з міграції, планує відновити 20 бомбосховищ", — говорить Анатолій Петров.

Відновлення після обстрілів: в Миколаєві реконструюють гімназію та облаштовують укриття для учнів
Слід від касетних снарядів поблизу гімназії. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

За інформацією Управління освіти міської ради, в Миколаєві внаслідок російських обстрілів було пошкоджено 50 шкіл. За 2023 рік замінили вікна та провели поточний ремонт в дев'яти закладах.

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