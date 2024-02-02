У Миколаєві відновлюють гімназію № 20, яка зазнала пошкоджень внаслідок російських обстрілів — весною 2022 року. Також в закладі ремонтують укриття.
Як відбувається відновлення дізнавалися кореспонденти Суспільного.
Директорка гімназії № 20 Олена Бакаляр згадує весну 2022, коли російські війська активно обстрілювали Миколаїв. Внаслідок чого тричі постраждала будівля закладу.
"Найбільше постраждали дах і фасад нашої основної будівлі, всі вікна спортивної зали, їдальні, навчальних кабінетів. Всіх їх замінили, вже вони оновлені", — говорить Олена Бакаляр.
Директорка гімназії каже, завдяки фінансуванню благодійної організації "Save the children", замінили 97 вікон. Дах відремонтували у 2023 році.
Роботами з відновлення займається підрядна організація.
"Після встановлення вікон я роблю підвіконня та відкоси. На наступному тижні маю закінчити вже. На цей момент нас працює десь шість людей", — розповідає працівник підрядної організації Роман.
Також коштом благодійників проводять поточний ремонт укриття гімназії.
"Зробили демонтаж підлоги, вивезли землю. Зробили сантехнічні роботи, "переварили" опалення, водопровід, електрику. Орієнтовно місяць ще буде потрібен для закінчення робіт", — говорить працівник підрядної організації Ґареґін Авдалян.
Зі слів директорки гімназії Олена Бакаляр, також облаштовують евакуаційні виходи.
"У нас відповідні конструкції не відповідають вимогам, щоб нам робити додатковий окремий пандус в найпростішому укритті. Тому в нас буде сходохід для дітей. Тому що в нас є таких двоє діточок, які з обмеженими фізичними можливостями", — розповідає директорка гімназії.
Укриття буде розраховане на 800 людей. Станом на друге лютого в онлайн режимі освіту здобувають 768 учнів гімназії.
За словами заступника міського голови Анатолія Петрова, роботи з відновлення та облаштування укриттів проводять й в інших школах та дитсадках.
"Якщо говорити про бомбосховища, то долучилися до цієї роботи Unicef, які відремонтували два бомбосховища і створили шість просторів, також Saved — чотири об'єкти, Червоний Хрест — два та Save the children — два. Міжнародна організація з міграції, планує відновити 20 бомбосховищ", — говорить Анатолій Петров.
За інформацією Управління освіти міської ради, в Миколаєві внаслідок російських обстрілів було пошкоджено 50 шкіл. За 2023 рік замінили вікна та провели поточний ремонт в дев'яти закладах.
Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.