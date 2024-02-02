У Чернігівському районному суді слухають справу російських військових, які намагалися зґвалтувати жінку, погрожуючи розстріляти її дітей. Микола Будаєв — військовий 55-ої окремої мотострілецької бригади, Файзибек Нематов — боєць 423-го гвардійського мотострілецького полку. Судять їх заочно. Їм інкримінують злочин за статтею "Порушення законів і звичаїв війни", скоєний під час окупації одного із сіл біля Чернігова в березні 2022 року.

Жителька села поблизу Чернігова розповідає про те, як у березні 2022 року, російські військовослужбовці хотіли її зґвалтувати.

"Або ти підеш з нами до погреба, або ми заберемо твоїх дівчат, або поставимо їх на город і зробимо на них сафарі: вони будуть бігти, а ми будемо по ним стріляти", — каже жінка.

Потерпіла. ФОТО: Суспільне Чернігів

Зі слів потерпілої, 6 березня після обіду двоє нетверезих російських військових увійшли у її двір. В той час у будинку перебували троє дітей та друзі родини. Жінка з чоловіком вийшли у двір, решта залишилась у будинку. Згодом російські військові змусили чоловіка також увійти у дім. Потерпілу один з росіян змусив спуститись у погріб, свій автомат він залишив надворі, у підвалі почав погрожувати гранатою, згадує жінка.

"Він виняв гранату, показує мені і каже: ось кільце. Бере за це кільце, висмикує і держить в одній руці гранату. Каже, якщо зараз вона впаде, то ми залишимось тут у двох".

Підвал потерпілої. ФОТО: Суспільне Чернігів

Поки російський солдат розмовляв з жінкою, їй вдалось зірвати дріт і в погребі зникло світло. Жінка вибігла. Опинившись надворі, жінка зачинила за собою двері у підвал. Почувши крики дружини, з хати вибіг її чоловік та їх пес — німецька вівчарка, яка напала на росіянина з автоматом.

Потерпіла говорить, її чоловік в той момент схопив автомат окупанта і почав стріляти у повітря. Поки один був замкнений у погребі, а інший тікав, родина побігла до сусіда. Там вони ховались ніч. Володимир рятував сусідів у своєму підвалі та слідкував за росіянами, ховаючись за парканом.

"Почали там стріляти і кричати виходь. Чутно, що скло летіло. Тоді вони по сараю стріляли", — розповів сусід Володимир.

Подвір'я потерпілої. ФОТО: Суспільне Чернігів

Володимир чув, як один із росіян віддав наказ військовим, які шукали родину, знайти і розстріляти.

Пересидівши до 04:00 у підвалі сусіда, жінка з чоловіком вирішили тікати далі в іншу частину села. Городами родина перейшла в хату друзів. Там жили 20 днів окупації. Весь цей час їх розшукували, бо під час втечі Олександр забрав автомат росіянина та викинув його. Повернувшись додому після звільнення області, їхній дім був повністю розграбований, жінка каже, в неї забрали всі цінні речі та одяг.

Влітку 2023 року її чоловік зник безвісти під час виконання бойового завдання на Луганщині. Зараз вона самостійно намагається відремонтувати розграбований будинок.

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