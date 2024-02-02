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За традицією облили водою: на Волині рятувальники провели на пенсію 55-річного колегу
ДСНСРегіони

За традицією облили водою: на Волині рятувальники провели на пенсію 55-річного колегу

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Колеги волинського рятувальника традиційно проводжають свого колегу на пенсію
Колеги волинського рятувальника традиційно проводжають свого колегу на пенсію, Локачі, 2 лютого 2024 року. Скрін із відео: Держслужба з надзвичайних ситуацій у Волинській області

У селищі Локачі Володимирського району, де розташована 15-та пожежно-рятувальна частина, 2 лютого вогнеборці організували традиційне проводжання на пенсію для свого колеги.

У подяку за службу 55-річному водію, головному майстру-сержанту служби цивільного захисту Сергію Крутію влаштували "душ" із пожежних стволів. Відео проводжання на заслужений відпочинок опублікували в соцмережах Держслужби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

Сергій Крутій у підрозділі працював понад 29 років. В останній робочий день чоловіка на територію частини вивезли машину ДСНС, де колеги за допомогою пожежних стволів за традицією "змили бруд від сажі та диму".

"За спиною Сергія довгі трудові роки, сотні виїздів та колосальний життєвий досвід. Вони проминули, як мить і от прийшов час приймати вітання з виходом на заслужений відпочинок", — зазначили в ДСНС області.

Чоловіка проводжали на пенсію під оплески та звуки сирени службового авто. Колеги подякували волинському рятувальнику за службу та побажали в доброму здоров'ї та оптимізмі зустріти новий етап життя.

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