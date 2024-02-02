У селищі Локачі Володимирського району, де розташована 15-та пожежно-рятувальна частина, 2 лютого вогнеборці організували традиційне проводжання на пенсію для свого колеги.

У подяку за службу 55-річному водію, головному майстру-сержанту служби цивільного захисту Сергію Крутію влаштували "душ" із пожежних стволів. Відео проводжання на заслужений відпочинок опублікували в соцмережах Держслужби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

Сергій Крутій у підрозділі працював понад 29 років. В останній робочий день чоловіка на територію частини вивезли машину ДСНС, де колеги за допомогою пожежних стволів за традицією "змили бруд від сажі та диму".

"За спиною Сергія довгі трудові роки, сотні виїздів та колосальний життєвий досвід. Вони проминули, як мить і от прийшов час приймати вітання з виходом на заслужений відпочинок", — зазначили в ДСНС області.

Чоловіка проводжали на пенсію під оплески та звуки сирени службового авто. Колеги подякували волинському рятувальнику за службу та побажали в доброму здоров'ї та оптимізмі зустріти новий етап життя.

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