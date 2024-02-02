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До суду скерували справу розвідника російського угруповання "Призрак", якого затримали в Одесі
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До суду скерували справу розвідника російського угруповання "Призрак", якого затримали в Одесі

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До суду скерували справу розвідника російського угруповання &quot;Призрак&quot;, якого затримали в Одесі
Затримання бойовика "ЛНР". Фото: СБУ

Розвідника російського угруповання "Призрак" під псевдонімом "Санта", якого влітку затримали в Одесі, судитимуть. Розслідування його справи завершили, а обвинувальний акт скерували до суду.

Про це 2 лютого повідомили в управлінні Служби безпеки України в Одеській області.

За даними СБУ, чоловік у травні 2014 року брав активну участь у провокаціях на користь РФ під час масових заворушень в Одесі. Після цього, щоб уникнути відповідальності, втік до тимчасово окупованої частини Луганської області, де добровільно вступив до лав бойовиків.

"Там його призначили командиром розвідувального підрозділу підконтрольного РФ угруповання "Призрак", яке у подальшому було підпорядковано командуванню 2-го армійського корпусу країни-агресора. За даними слідства, з того часу фігурант під псевдонімом "Санта" воював проти українських військ на сході нашої держави, у тому числі в районі Бахмутської траси", — уточнили в СБУ.

До суду скерували справу розвідника російського угруповання "Призрак"
Бойовик "ЛНР", якого затримали в Одесі. Джерело: СБУ

Через деякий час чоловік повернувся до Одеси, де намагався "залягти на дно". Влітку 2023 року його затримали.

Дії затриманого кваліфікували за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України — участь у терористичній групі чи терористичній організації. Обвинувальний акт скерували до суду. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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