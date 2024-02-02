Міністерство закордонних справ України передало уряду Нікарагуа офіційну ноту протесту через приїзд до цієї держави російської делегації з окупованого Криму 23 січня для підписання угод про торговельно-економічне співробітництво та побратимство між Ялтою та Гранадою.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Як уточнив речник МЗС Олег Ніколенко, українська сторона заявила протест 31 січня.

"МЗС наголошує, що подібні дії зі сторони Нікарагуа грубо порушили суверенітет і територіальну цілісність України, законодавство України, а також норми міжнародного права, зокрема Статут ООН. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є невіддільною частиною території України, щодо якої представники російської окупаційної адміністрації не мають жодної правосуб’єктності", — йдеться у повідомленні.

Крім того, до українського відомства надійшов офіційний лист від Представництва президента України в АРК з проханням вжити заходів для належного реагування на порушення міжнародного права, яке виявили під час моніторингу іспаномовних джерел інформації.

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