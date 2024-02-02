У двох медичних закладах Івано-Франківська для аналізу рентгенологічних знімків та зображень, зроблених на УЗД-апаратах, комп'ютерному та магнітно-резонансному томографах, використовують штучний інтелект.

Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків директора департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Володимир Дзьомбак.

За його словами, технологію впровадили в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні та обласному фтизіопульмонологічному центрі.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Наразі проходить тестування мамограф, щоб отримати ліцензію і додаток-доповнення до неї. Він вже підключений до нашої лікарняної мережі, й так само штучний інтелект використовуватимуть для того, щоб допомогти лікарям", — розповідає завідувач рентгенологічного відділення центральної міської клінічної лікарні Ігор Соколовський.

Завідувач рентгенологічного відділення центральної міської клінічної лікарні Ігор Соколовський. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Штучний інтелект у медзакладі впроваджують з 2012 року. Наразі технологію оновили ліцензійним програмним забезпеченням, а лікарі його навчають. Ігор Соколовський також додає, що вся діагностика в рентгенологічному відділенні при електронному скеруванні залишається безкоштовною.

"Гарно працюють програми. Наприклад, для пошуку вузликів у легенях. Переглянути від 700 до 1500 зображень — це займе час, щоб уважно роздивитися. Бо людські очі — це людські очі. Потрібно від десяти хвилин до пів години. Ліцензована програма знаходить вузлики моментально", — пояснює Ігор Соколовський.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

З його слів, штучний інтелект також використовують для вимірювання щільності молочної залози, ідентифікації анатомічних структур у мозку та кількісної оцінки серцевого кровотоку. Усі результати, які отримують завдяки програмі, обов'язково перевіряють, каже Ігор Соколовський.

"Штучний інтелект може посилити складову освіти завдяки даним з нейромережі, знанням багатьох лікарів та їхньому досвіду. Але інтуїцію ніхто не скасовував. Спілкування з пацієнтом теж", — каже медик.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За словами виконувача обов'язків директора департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Володимира Дзьомбака, медичні заклади можуть самостійно купляти програмне забезпечення зі штучним інтелектом.

"Це — не дуже дорога послуга. Вона може коштувати 600-800 тисяч гривень чи мільйон. Враховуючи те, що є великий наплив у лікарнях, то це економить час для працівників", — каже Дзьомбак.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

З його слів, Івано-Франківський обласний фтизіопульмоцентр отримав обладнання від Центру громадського здоров'я України.

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