В Одесі викрили посадовця одного з районних відділів державної виконавчої служби та його спільника. Вони обіцяли працевлаштування до прокуратури за 35 тисяч доларів.

Про це 2 лютого повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, держвиконавець запропонував свою "допомогу" у працевлаштуванні знайомій друга, яка хотіла взяти участь у конкурсі, аби зайняти вакантну посаду прокурора. Для цього він залучив спільника — колишнього працівника прокуратури.

У прокуратурі зазначили, що службовець обіцяв за 35 тисяч доларів через нібито власні знайомства у прокуратурі та за особистого посередництва свого спільника забезпечити отримання посади. Однак чоловіки хотіли привласнити кошти, додали слідчі.

Правоохоронці затримали держвиконавця під час одержання грошей біля одного із торгових центрів Одеси. Чоловікові то його спільнику повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та підбурювання до надання неправомірної вигоди. Обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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