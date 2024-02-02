Прогноз погоди у Запоріжжі на 3 лютого

Завтра, 3 лютого, у Запорізькій області синоптики прогнозують мінливу хмарність та невеликий дощ. Температуру очікують до 1º морозу вночі та 4º тепла вдень.
Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.
Погода в Запоріжжі на 2 -7 лютого 2024 року. Фото: скрін з сайту Українського гідрометеорологічного центру
Погода у Запоріжжі та області 3 лютого
- мінлива хмарність
- вночі без опадів; вдень невеликий дощ;
- температура повітря вночі +1°…-1°C морозу, вдень +2°…+4°C тепла;
- вологість повітря – 69%
- атмосферний тиск – 754 мм.рт.ст.
- вітер північний 7-12 м/с.
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