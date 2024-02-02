Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського в Криму та в Києві

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського заснували у 1918 році у Сімферополі. Академік Володимир Вернадський очолив університет у 1920-му році. ТНУ був провідним вищим навчально-науковим закладом Кримського півострова. З імʼям кримського вишу повʼязані видатні громадські діячі, вчені та педагоги, зокрема й лауреати Нобелівської премії Ігор Тамм та Ілля Франк. А також академік Володимир Вернадський, який очолив університет у 1920-му році.

Радянська влада реорганізувала вищий навчальний заклад у Кримський університет імені М. В. Фрунзе, ліквідувала деякі факультети та зменшила його фінансування.

У серпні 1999 року університету повернули статус національного та історичну назву.

Окупувавши Крим російська влада знову реорганізувала ТНУ в так званий Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського та розпустила факультет української філології та українознавства.

Вже 2016-го, на базі Академії муніципального управління, ТНУ офіційно поновив свою роботу в Києві. Тоді він вперше розпочав вступну кампанію для студентів вже на материковій частині країни. Зокрема, в перший рік роботи у столиці в університет вступили 236 студенти. А близько 30% викладацького складу, після окупації півострова, вирішили продовжити свою професійну діяльність саме в українському ВНЗ. За цей час університет випустив понад 5000 випускників.

14 жовтня 2023 року Таврійський Національний університет відзначив 105-річчя існування закладу, який, за словами ректора Валерія Бортняка, протягом століття став свідком важливих змін та перетворень.

Серед випускників ТНУ, зокрема й Представниця президента в АР Крим Таміла Ташева, український журналіст та військовослужбовець Павло Казарін, заступник директора Українського інституту Алім Алієв, експолітвʼязень й загиблий військовослужбовець Геннадій Афанасьєв та бранці Кремля Нурі Прімов і Олександр Кольченко, яким Федеральна служба виконання покарань відмовляла в організації освітнього процесу під час терміну їхнього увʼязнення.