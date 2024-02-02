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"Кримське питання" на Суспільному: як працюватиме Таврійський університет після реорганізації
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"Кримське питання" на Суспільному: як працюватиме Таврійський університет після реорганізації

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Кримське питання
Кримське питання. Фото: Суспільне Крим

У Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського тривають обговорення реорганізації. Що зміниться для викладацького колективу та студентів єдиного в Україні кримського вишу, з'ясують у новому випуску проєкту Суспільного "Кримське питання".

Новий випуск вийде у суботу, 3 лютого, о 21:00 на Суспільне Крим та Суспільне Новини.

Про майбутнє кримського вишу ведуча "Кримського питання" Олеся Вакуленко говоритиме з:

  • Ректором Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Валерієм Бортняком;
  • Президентом Києво-Могилянської академії Сергієм Квітом.

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського з 1918 року працював у Сімферополі. Після окупації Криму заклад відновив роботу в Києві.

Торік Міністерство освіти і науки анонсувало скорочення кількості університетів. Причина — зниження демографічних показників у країні. Об'єднувати виші планують поступово.

Раніше у медіа з'явилася інформація про те, що Таврійський університет приєднуватимуть до Києво-Могилянської академії. Його працівники виступили проти цього. У Міносвіти на запит Суспільного відповіли, що умови приєднання нині у процесі погодження.

Дивіться "Кримське питання" онлайн на сайтах національної мережі місцевих телеканалів Суспільного або у записі — на ютуб-каналі Суспільне Крим.

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського в Криму та в Києві

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського заснували у 1918 році у Сімферополі. Академік Володимир Вернадський очолив університет у 1920-му році. ТНУ був провідним вищим навчально-науковим закладом Кримського півострова. З імʼям кримського вишу повʼязані видатні громадські діячі, вчені та педагоги, зокрема й лауреати Нобелівської премії Ігор Тамм та Ілля Франк. А також академік Володимир Вернадський, який очолив університет у 1920-му році.

Радянська влада реорганізувала вищий навчальний заклад у Кримський університет імені М. В. Фрунзе, ліквідувала деякі факультети та зменшила його фінансування.

У серпні 1999 року університету повернули статус національного та історичну назву.

Окупувавши Крим російська влада знову реорганізувала ТНУ в так званий Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського та розпустила факультет української філології та українознавства.

Вже 2016-го, на базі Академії муніципального управління, ТНУ офіційно поновив свою роботу в Києві. Тоді він вперше розпочав вступну кампанію для студентів вже на материковій частині країни. Зокрема, в перший рік роботи у столиці в університет вступили 236 студенти. А близько 30% викладацького складу, після окупації півострова, вирішили продовжити свою професійну діяльність саме в українському ВНЗ. За цей час університет випустив понад 5000 випускників.

14 жовтня 2023 року Таврійський Національний університет відзначив 105-річчя існування закладу, який, за словами ректора Валерія Бортняка, протягом століття став свідком важливих змін та перетворень.

Серед випускників ТНУ, зокрема й Представниця президента в АР Крим Таміла Ташева, український журналіст та військовослужбовець Павло Казарін, заступник директора Українського інституту Алім Алієв, експолітвʼязень й загиблий військовослужбовець Геннадій Афанасьєв та бранці Кремля Нурі Прімов і Олександр Кольченко, яким Федеральна служба виконання покарань відмовляла в організації освітнього процесу під час терміну їхнього увʼязнення.

Що відомо про реорганізацію ТНУ ім. В. І. Вернадського

24 січня 2024 року працівники ТНУ провели пресконференцію, на якій заявили, що вони проти приєднання до Національного університету "Києво-Могилянська академія". Інформація про це зʼявилась у ЗМІ раніше.

В Міністерстві освіти і науки на запит Суспільного відповіли, що умови приєднання нині у процесі погодження. Кажуть у наказі Кабміну буде передбачено забезпечення безперервного навчання студентів ТНУ, перехід викладачів до обʼєднаного закладу та створення кримських студій в НаУКМА.

Скорочення кількості університетів анонсував Міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Пояснює це зниженням демографічних показників у країні. Обʼєднувати виші планують планують поступово. За словами заступника міністра освіти Михайла Вінницького, зі 140 вишів планують залишити близько сотні.

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