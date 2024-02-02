У поліції розповіли, де у Вінниці фіксують найбільше аварій

Найбільше дорожньо-транспортних пригод із травмованими у Вінниці патрульні фіксують у районі "Олієжиркомбінату" та мікрорайоні Вишенька. Про це розповіла Суспільному речниця патрульної поліції області Тетяна Плахотнюк.

За її словами проблемних перехресть у місті є два — це вулиця Волошкова — Немирівське шосе та Келецька — Космонавтів.

"Проблемність перехресть визначається, скільки ДТП з постраждалими сталося на цих ділянках.На перехресті Немирівське шосе — Волошкова стались п'ять ДТП з постраждалими, травмувалися п'ятеро людей, на Космонавтів — Келецькій – шість ДТП, в яких травмувалися десять людей", — говорить Тетяна Плахотнюк.

Очільник міського департаменту транспорту Андрій Сорокін розповів, що світлофор на перетині вулиць Антонова-Шимка планували поставити наприкінці 2021-го року. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну дещо змінило плани.

"У 2021 році був розроблений проєкт на облаштування світлофорного об'єкта на перехресті цих двох вулиць, включений в фінансування на 2022 рік, але через початок війни вимушені були відкласти реалізацію проєкту", — каже Андрій Сорокін.

Запустити в роботу проєкт не можуть через постанову Кабміну №590, згідно з якою виділення грошей на облаштування світлофорів нині у третій черзі пріоритетності. Вартість проєкту, за словами Андрія Сорокіна, понад мільйон гривень.

"Кошти можуть бути профінансовані й на кінець бюджетного року. Тут важко давати якісь прогнози. Але проєкт є, проблематику розуміємо, будемо робити все залежне, щоб це вирішити", — говорить Андрій Сорокін.

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