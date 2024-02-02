2 лютого на Чернігівщині попрощалися з трьома бійцями ЗСУ, які загинули під час виконання бойового завдання на Донеччині: Олексієм Ільчуком, Валерієм Павелком та Олександром Рухменьовим, тіло якого повернули в ході чергового обміну.
Про це Суспільному повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.
Солдат Олексій Ільчук народився 4 червня 2001 року у Ніжині. У 2007 році почав навчатися у місцевій ЗОШ №7. З дитинства займався бальними танцями.
У 2010 році вступив до музичної школи, навчався грі на фортепіано, відвідував гурток самбо. Після закінчення восьми класів вступив до музичного коледжу імені Ревуцького у Чернігові.
Після закінчення коледжу навчався у Ніжинському державному університеті на історико-юридичному факультеті. На третьому курсі навчання долучився до лав ЗСУ. Боронив Україну у складі одного з підрозділів військової частини А0284.
Загинув Олексій 23 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Попрощалися з воїном та поховали його на кладовищі Ніжина.
Головний сержант Олександр Рухменьов народився 4 січня 1977 року у Чернігові.
З дитинства, за прикладом батька, мріяв повʼязати своє життя з військовою справою. Після школи здобув вищу освіту у галузі історії та українознавства.
Пройшов строкову військову службу. Служив прикордонником. У 2015 долучився до лав ЗСУ. З того часу боронив Батьківщину на східних кордонах.
Повномасштабну війну зустрів у складі одного з підрозділів військової частини А0693 на посаді головного сержанта-командира танку.
Загинув 10 березня 2022 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
В ході чергового обміну тілами полеглих на полі бою, тіло Олександра повернули на Чернігівщину.
Рідні попрощалися з ним у Катерининській церкві. Поховали воїна на кладовищі Яцево.
Матрос Валерій Павелко народився 27 червня 1987 року в селі Іржавець на Ічнянщині.
Після школи опанував фах "слюсар-електрик". Працював в одному з продуктових магазинів. Після початку повномасштабної війни боронив Батьківщину у складі одного з підрозділів військової частини А4635 на посаді навідника.
Загинув 17 травня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Попрощалися з воїном у Чернігові в Катерининській церкві. Поховали на кладовищі у Михайло-Коцюбинському.
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