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На Чернігівщині попрощалися з трьома бійцями ЗСУ: тіло одного з них повернули в ході чергового обміну
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На Чернігівщині попрощалися з трьома бійцями ЗСУ: тіло одного з них повернули в ході чергового обміну

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На Чернігівщині попрощалися з трьома бійцями ЗСУ: тіло одного з них повернули в ході чергового обміну
ФОТО: колаж Суспільне Чернігів

2 лютого на Чернігівщині попрощалися з трьома бійцями ЗСУ, які загинули під час виконання бойового завдання на Донеччині: Олексієм Ільчуком, Валерієм Павелком та Олександром Рухменьовим, тіло якого повернули в ході чергового обміну.

Про це Суспільному повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Солдат Олексій Ільчук народився 4 червня 2001 року у Ніжині. У 2007 році почав навчатися у місцевій ЗОШ №7. З дитинства займався бальними танцями.

На Чернігівщині попрощалися з солдатом Олексієм Ільчуком
Солдат Олексій Ільчук. ФОТО: Чернігівський ТЦК та СП

У 2010 році вступив до музичної школи, навчався грі на фортепіано, відвідував гурток самбо. Після закінчення восьми класів вступив до музичного коледжу імені Ревуцького у Чернігові.

Після закінчення коледжу навчався у Ніжинському державному університеті на історико-юридичному факультеті. На третьому курсі навчання долучився до лав ЗСУ. Боронив Україну у складі одного з підрозділів військової частини А0284.

Загинув Олексій 23 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Попрощалися з воїном та поховали його на кладовищі Ніжина.

Прощання з Олексієм Ільчуком на кладовищі Ніжина
Прощання з Олексієм на кладовищі Ніжина. ФОТО: Чернігівський ТЦК та СП

Головний сержант Олександр Рухменьов народився 4 січня 1977 року у Чернігові.

На Чернігівщині попрощалися з Олександром Рухменьовим
Головний сержант Олександр Рухменьов. ФОТО: Чернігівський ТЦК та СП

З дитинства, за прикладом батька, мріяв повʼязати своє життя з військовою справою. Після школи здобув вищу освіту у галузі історії та українознавства.

Пройшов строкову військову службу. Служив прикордонником. У 2015 долучився до лав ЗСУ. З того часу боронив Батьківщину на східних кордонах.

Повномасштабну війну зустрів у складі одного з підрозділів військової частини А0693 на посаді головного сержанта-командира танку.

Загинув 10 березня 2022 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

В ході чергового обміну тілами полеглих на полі бою, тіло Олександра повернули на Чернігівщину.

Рідні попрощалися з ним у Катерининській церкві. Поховали воїна на кладовищі Яцево.

Прощання з Олександром у Катерининській церкві
Прощання з Олександром у Катерининській церкві. ФОТО: Чернігівський ТЦК та СП

Матрос Валерій Павелко народився 27 червня 1987 року в селі Іржавець на Ічнянщині.

Матрос Валерій Павелко
Матрос Валерій Павелко. ФОТО: Чернігівський ТЦК та СП

Після школи опанував фах "слюсар-електрик". Працював в одному з продуктових магазинів. Після початку повномасштабної війни боронив Батьківщину у складі одного з підрозділів військової частини А4635 на посаді навідника.

Загинув 17 травня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Попрощалися з воїном у Чернігові в Катерининській церкві. Поховали на кладовищі у Михайло-Коцюбинському.

Попрощалися з Валерієм Павелком у Чернігові в Катерининській церкві
Попрощалися з Валерієм Павелком у Чернігові в Катерининській церкві. ФОТО: Чернігівський ТЦК та СП

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