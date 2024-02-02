У Солом'янському районі Києва перехожий знайшов дві гранати

Кияни продовжують виявляти вибухонебезпечні предмети у громадських місцях. Напередодні, 1 лютого, чоловік побачив на вулиці в Солом'янському районі дві гранати і сповістив про це правоохоронців.

Про це інформує у Telegram патрульна поліція Києва.

Повідомлення про небезпечні знахідки надійшло на спецлінію "112". Чоловік розповів поліцейським, що знайшов боєприпаси неподалік житлового будинку.

Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою, оглянули місце події і виявили два предмети схожі на бойову та димову гранати. Інспектори забезпечили охорону місця знахідок до приїзду вибухотехніків.

Поліція закликає громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів телефонувати за номером "112".

Що відомо про виявлення вибухонебезпечних предметів у Києві

Наприкінці жовтня 2023 року у двох зелених зонах столиці перехожі помітили міну і гранату. Вони звернулися до диспетчерської служби екстреної допомоги.

За добу до правоохоронців надійшли два повідомлення про небезпечні знахідки. В Оболонському районі чоловік повідомив, що біля будинку під деревом побачив предмет, схожий на гранату, а у Святошинському районі грибник помітив набої.

У листопаді 2023 року мешканці столиці виявили на вулицях міста гранату і снаряд.

А в січні 2024 року в Святошинському районі Києва чоловік випадково знайшов гранати на смітнику. За кілька днів містяни також виявили вибухівку в Оболонському та Голосіївському районах столиці.