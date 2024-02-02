До Дніпра приїхав поважний посол Великої Британії. Мартін Гарріс проінспектував один із шелтерів у місті, де живуть переселенці. У центрі зараз проживає понад 90 людей.

Які умови у центрі та яка мета візиту посла — читайте у матеріалі Суспільного.

У центрі, до якого приїздив посол Великобританії зараз проживає понад 90 людей, розповіла Суспільному адміністраторка Ніна Бондар. Серед них — Оксана. Жінка евакуювалася до Дніпра з Бахмута. Виїжджала разом із двома синами.

"Ми прожили два місяці на матраці, на підлозі у коридорі з дітьми спочатку. Приїхали ми з трьома сумками, їздили по місту, шукали де мешкати", — сказала переселенка.

Шелтер для переселенців з Донецької та Луганської областей функціонує з квітня 2022 року, розказала розповідає адміністраторка Ніна Бондар. Жінка родом із Лисичанська. Шелтер відкривали спочатку як тимчасовий прихисток на декілька днів, проте зараз, обмежень у терміні перебування для ВПО — немає.

"Все ж таки ми думали що це буде не довго і не затягнеться на довгі два роки. Думаємо, плануємо, шукаємо допомоги від міжнародних організацій, від донорів, аби зробити це приміщення привабливим, бо є пустуюча велика частина де ми б змогли провести ремонтні роботи", — розповіла адміністраторка шелтеру.

Шелтер для переселенців з Донбасу у Дніпрі. Фото: Суспільне Дніпро

Цей шелтер фінансується за кошти Міжнародної організації з міграції та країн-партнерок України. Поважний посол Великої Британії Мартін Гарріс розповів: подібні візити допомагають зрозуміти визначити нагальні потреби переселенців та допомогти з фінансуванням.

"І міжнародна організація міграції й уряд Великобританії можуть підтримувати місцеві організації й людей, які самостійно зробили цей чудовий проєкт, і створили таке чудове місце для переселенців", — сказав посол.

Адміністраторка шелтеру Інна Бондар розказала: у їхньому центрі є порожня частина будівлі, де вони хочуть розмістити додаткові місця для переселенців, адже зараз більшості доводиться жити у кімнатах по декілька людей.

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