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Засудили проросійського блогера з Сумщини, який "зливав" спецслужбам РФ розвіддані з Миколаївщини
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Засудили проросійського блогера з Сумщини, який "зливав" спецслужбам РФ розвіддані з Миколаївщини

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Завдяки доказовій базі Служби безпеки засудили 48-річного жителя Сумської області. Проросійський журналіст та блогер Юрій Подоляка з 2014 року перебуває на території РФ. Чоловік був зв’язковим між екскерівником Миколаївської окружної прокуратури, якого засудили довічно, та російськими спецслужбами.

Про це повідомили на сайті Служби безпеки України.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Юрій Подоляка виконує завдання російських спецслужб щодо інформдиверсій. Чоловік називає себе "головним спікером" у війні проти України.

Для інформаційно-підривної діяльності він створив власний ютуб-канал із загальною аудиторією понад три мільйона підписників.

"Під його "авторством" діє прокремлівський Telegram-канал, а також сторінки ВКонтакте та в популярних месенджерах", — йдеться в повідомлені.

На цих інтернет-ресурсах блогер виправдовує захоплення української території та знищення цивільної інфраструктури України.

Крім того, він заперечував воєнні злочини росіян у Бучі, а оприлюднені факти масових вбивств місцевих жителів називав "зрежисованими", додали в СБУ

Також блогер причетний до коригування масованих ракетно-артилерійських атак РФ на Миколаївщину. Для наведення російської зброї засуджений формував власні мережі інформаторів на території південного регіону.

Серед російських коригувальників був ексочільник Миколаївської окружної прокуратури, який станом на 2 лютого відбуває довічне ув’язнення за держзраду.

За даними слідства, Подоляка є жителем міста Суми, але у 2014 році він виїхав до Росії й розпочав там публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні. У вересні 2023 року йому прокуратура заочно повідомила про підозру у державній зраді.

На підставі доказів суд визнав проросійського блогера винним за п’ятьма статтями Частина 2 статті 109, частина 1 статті 110, частина 2 статті 111, стаття 436, частина 2 статті 436-2 Кримінального кодексу України.Кримінального кодексу України і засудив до 15 років ув'язнення.

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentiaСпеціальна процедура кримінального провадження (досудового розслідування та судового розгляду) за відсутності підозрюваного або обвинуваченого в Україні. (за відсутності обвинуваченого).

Оскільки засуджений переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Блогера буде знайдено та покарано.

Що відомо про ексочільника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа

  • Ексголову Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа затримали 4 квітня 2022 року, а 6 квітня відправили до СІЗО. За версією слідства, чоловік співпрацював з російською спецслужбою: передавав їй інформацію про позиції українських бійців у Миколаївській області, персональні дані військовослужбовців та співробітників ДСНС, паролі для проходження блокпостів, результати обстрілів та загальну оперативну ситуацію в регіоні. Крім того, корегував вогонь по цивільних і військових об’єктах та інформував окупантів про російських військовополонених, яких затримали на Миколаївщині.
  • 23 січня під час засідання прокурор заявив, що підсудний передавав інформацію блогеру з Росії Юрію Подоляку — уродженцю Сумщини, який у 2014 році переїхав до Росії. Той підозрюється у підтримці та співпраці з державою-агресором, пояснив обвинувач.
  • 15 лютого суддя продовжив термін дії запобіжного заходу Геннадію Герману у вигляді тримання у СІЗО до 15 квітня.
  • 22 червня відбулося чергове засідання суду, на якому підозрюваний попросив провести його допит в закритому режимі, без допуску журналістів на наступне засідання.
  • 28 червня Геннадія Германа визнали винним у співпраці з російською спецслужбою та засудили за держзраду до довічного ув'язнення.
  • 15 вересня в Одеському суді розглядають апеляцію миколаївського експрокурора Германа, якого засудили за держзраду

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