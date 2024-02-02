Оголошувати окремо повітряні тривоги для Запоріжжя, районів чи громад області не будуть. У Генштабі не дали дозвіл.

Про це сьогодні, 2 лютого, повідомив під час брифінгу в. о. директора департаменту цивільного захисту населення ЗОВА Олексій Караулов.

Жителі Запоріжжя неодноразово звертались до представників місцевої влади з проханням розмежвати повітряні тривоги для Запоріжжя та області, оскільки вони паралізують роботу бізнесу, державних та приватних установ, також писали петицію.

Тож обласна влада звернулась до Генерального штабу, який ухвалює рішення щодо оголошення повітряних тривог, з пропозицією їх розмежувати, однак отримала відмову. Технічні характеристики ракетного та авіаційного озброєння, яке застосовує російська федерація, дозволяють наносити повітряні удари одночасно як по прифронтових населених пунктах, так і по тилу, зокрема по Запоріжжю, каже Олексій Караулов:

"Ми отримували дуже категоричну відповідь з цього приводу, бо ми знаходимося за 30 км чи 35 по прямій до Василівки, звідки може прилетіти. . У Генштабі нам не сказали, що робіть, як хочете. Навпаки наголосили, що ні.”

За словами посадовця, система оповіщення має кілька рівнів: загальнодержавний, територіальний, місцевий та об’єктовий. Відповідно до чинного законодавства керівництво держави має право оголошувати тривогу як по всій країні, так і окремій громаді:

"Якщо ми отримуємо сигнал від керівництва держави з Києва про те, що у нас тривога, ми ні в якому разі не можемо розмежовувати. Підстав у нас таких немає. А коли є інформація щодо загрози застосування артилерійського озброєння чи повітряного для будь-якої громади, ми це робимо. Неодноразово це ми оповіщення здійснювали на території Пологівського, Василівського районів.”

Минулого тижня Харківська міська рада оголосила, що планує змінити систему оповіщення та не давати оголошення про повітряну тривогу для обласного центру, якщо загроза обстрілу буде для області. Олексій Караулов зазначив, що такі дії незаконні й вони не можуть взяти на себе таку відповідальність.

"Я більше скажу: якщо я не ввімкнув тривогу зараз, то протягом 5 хвилин її ввімкне Київ. Це перестраховка йде. Я керуюся чинним законодавством. Якщо тривога на всю область, то ніяких виключень не може бути", — зазначив Олексій Караулов.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber