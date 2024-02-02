Перемога: черкаський "ЛНЗ" обіграв словацький клуб у Туреччині

Черкаський футбольний клуб "ЛНЗ" 2 лютого виборов перемогу в контрольному матчі проти словацького "Земпліна".
Про це повідомили у пресслужбі ФК "ЛНЗ".
Матч відбувся на стадіоні "Emirhan Sport Center" у Туреччині.
Фото: ФК "ЛНЗ"
Перший гол у матчі забив гравець на перегляді, який поки що не підписав контракт із "ЛНЗ", але наразі грає за клуб.
НА 27-ій хвилині команда "Земплін" зрівняла рахунок у матчі. На 32-ій хвилині в "ЛНЗ" відбулася заміна: Наумець замінив Італо. На перерву команди пішли з рахунком 1:1.
Фото: ФК "ЛНЗ"
Другий гол за "ЛНЗ" на 89-ій хвилині забив Владислав Наумець.
Гра завершилася дебютною перемогою "ЛНЗ" на зборах — 2:1.
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