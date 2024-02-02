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Перемога: черкаський "ЛНЗ" обіграв словацький клуб у Туреччині
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Перемога: черкаський "ЛНЗ" обіграв словацький клуб у Туреччині

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Перемога: черкаський &quot;ЛНЗ&quot; обіграв словацький клуб у Туреччині
Фото: ФК "ЛНЗ"

Черкаський футбольний клуб "ЛНЗ" 2 лютого виборов перемогу в контрольному матчі проти словацького "Земпліна".

Про це повідомили у пресслужбі ФК "ЛНЗ".

Матч відбувся на стадіоні "Emirhan Sport Center" у Туреччині.

Черкаський "ЛНЗ" обіграв словацький клуб у Туреччині
Фото: ФК "ЛНЗ"

Перший гол у матчі забив гравець на перегляді, який поки що не підписав контракт із "ЛНЗ", але наразі грає за клуб.

НА 27-ій хвилині команда "Земплін" зрівняла рахунок у матчі. На 32-ій хвилині в "ЛНЗ" відбулася заміна: Наумець замінив Італо. На перерву команди пішли з рахунком 1:1.

Черкаський "ЛНЗ" обіграв словацький клуб у Туреччині
Фото: ФК "ЛНЗ"

Другий гол за "ЛНЗ" на 89-ій хвилині забив Владислав Наумець.

Гра завершилася дебютною перемогою "ЛНЗ" на зборах — 2:1.

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