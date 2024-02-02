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Налагодив схему одержання хабаря: на Черкащині держслужбовець отримав підозру
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Налагодив схему одержання хабаря: на Черкащині держслужбовець отримав підозру

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Керівника одного з відділів Головного управління Держпродспоживслужби Черкаської області підозрюють в організації схеми вимагання грошей за реєстрацію сільськогосподарської техніки.

За даними слідства, з липня 2022 до січня 2023 років задокументували одержання підозрюваним маже 80 тисяч гривень, розповіла Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

До схеми він залучив родича, якого зареєстрував як фізичну особу-підприємця та відкрив на його ім’я картковий рахунок. Чоловік використовував підроблені висновки спеціаліста про обстеження транспортного засобу на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, за виготовлення яких зацікавлені особи перераховували на цей картковий рахунок кошти.

"Надалі, отримавши кошти, чоловік розпоряджався ними на власний розсуд. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді застави та відсторонено від посади", – повідомила Богдана Кулик.

Відповідно до ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Авторка — Анжеліка Жупинас

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