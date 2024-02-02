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З торговими ятками, терасою та зоною барбекю: у громаді на Буковині розробили дизайн зони для відпочинку жителів
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З торговими ятками, терасою та зоною барбекю: у громаді на Буковині розробили дизайн зони для відпочинку жителів

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З торговими ятками, терасою та зоною барбекю: у громаді на Буковині розробили дизайн зони для відпочинку жителів
Локація біля вогнища. Скріншот концепт-проєкту відпочинкової зони. Джерело: nedoboivska-gromada.gov.ua

У Недобоївській громаді розробили дизайн зони для відпочинку жителів, де планують облаштувати дитячі майданчики, торгові ятки, альтанки, а також паркінг. Простір облаштують біля локації з вітряком, де зараз відбувається стихійна торгівля. Так хочуть впорядкувати торгівлю та створити зручне місце для відпочинку.

Про це у коментарі Суспільному розповів начальник відділу економічного розвитку Недобоївської громади Дмитро Щербатий.

Чому облаштовують відпочинкову зону

Відпочинкову зону планують облаштувати на локації біля вітряного млина. Щербатий каже, через те, що поблизу є міжнародна траса, на тій локації жителі громади організували неофіційний ринок.

"Ця хаотична торгівля – ризикована, бо люди продають свої товари просто біля дороги, і є ризик потрапити під колеса автомобілів. Також це місце при в'їзді у село Дубовиці. Так хочемо покращити туристичну привабливість, бо багато людей вважають, що це місце зручне для відпочинку. Й тут розвиваються торгові майданчики для продажу місцевих продуктів селян", – каже Щербатий.

Як виглядатиме відпочинкова зона

Простір для відпочинку поділили на зони, які об’єднуються навколо основи – вогнища. Там будуть торгова зона з ятками, тераса зі столиками, зона для барбекю та з Wi-Fi, зона з альтанками, паркінг, а також дитячі майданчики окремо для дітей старшого віку та молодшого й середнього. Дизайн зони розробили за фінансування програми DOBRE.

Облаштовувати зони рекомендують природними матеріалами та фактурою: деревом, металом та каменем у бежевих та сірих тонах.

К громаді на Буковині розробили дизайн зони для відпочинку жителів
Зонування відпочинкового простору. Скріншот концепт-проєкту відпочинкової зони. Джерело: nedoboivska-gromada.gov.ua

У Недобоївцях на Буковині розробили дизайн зони для відпочинку жителів
Торгові ятки. Скріншот концепт-проєкту відпочинкової зони. Джерело: nedoboivska-gromada.gov.ua

У Недобоївцях біля млина облаштують відпочинкову зону
Тераса зі столиками. Скріншот концепт-проєкту відпочинкової зони. Джерело: nedoboivska-gromada.gov.ua

Скільки вартуватиме проєкт

Наразі невідомо, якою буде вартість облаштування відпочинкової зони за розробленим дизайном. Втім, для цього шукатимуть міжнародних партнерів або братимуть участь у грантах. За словами Щербатого, робити зону за гроші з місцевого бюджету в умовах воєнного стану не планують.

Дизайн відпочинкової зони у Недобоївцях
Зона з альтанками. Скріншот концепт-проєкту відпочинкової зони. Джерело: nedoboivska-gromada.gov.ua

З торговими ятками, терасою та зоною барбекю: у громаді на Буковині розробили дизайн зони для відпочинку жителів
Дитячий майданчик. Скріншот концепт-проєкту відпочинкової зони. Джерело: nedoboivska-gromada.gov.ua

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