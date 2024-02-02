Правоохоронці вважають, що службовиця міськради з Київщини вдвічі завищила ціну двох автопричепів для військових.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, у червні 2023 року жінка підготувала документи, щоб міська рада в Броварському районі закупила два автомобільні причепи для потреб військової частини за цінами, які були вище ринкових.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, збитки громаді становлять майже 500 тисяч гривень — більше половини від суми укладеного договору.

Броварська окружна прокуратура повідомила посадовиці про підозру за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

До суду скеровані клопотання про відсторонення її від посади та обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою.