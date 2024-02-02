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Вкотре за день армія РФ вдарила по Херсону, є поранена
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Вкотре за день армія РФ вдарила по Херсону, є поранена

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Херсон, обстріли, 2 лютого 2024 рік
Херсон, рятувальники працюють на місці влучання російської КАБ по середмістю, 2 лютого 2024 рік. Ілюстративне фото: ДСНС України/Telegram

Вдень 2 лютого 2024 року армія РФ вкотре за день вдарила по Херсону, поранена 62-річна жінка.

Про це повідомили в Telegram обласної військової адміністрації.

За даними ОВА, у травмованої діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Медики надали допомогу на місці.

Раніше керівник МВА Роман Мрочко повідомив, що російські військові з авіації атакували середмістя Херсона. Поранена 73-річна жінка, яка на момент удару перебувала на подвір'ї. Її шпиталізували з контузією та уламковим пораненням. Пізніше стало відомо про ще одного травмованого — 17-річного хлопця.

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