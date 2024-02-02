У Польщі на тлі рішення Ради ЄС продовжити захист для українських біженців до 4 березня 2025 року пропонують продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 30 червня 2024 року.

Про це йдеться у відповідному проєкті змін до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території країни, над якими працюють у міністерстві внутрішніх справ Польщі.

У документі зазначається, що після продовження до 4 березня 2025 року Радою Європейського Союзу тимчасового захисту для українців пропонується внести зміни до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України.

Це передбачає продовження терміну дії конкретних правових рішень, передбачених цим законом, до 30 червня 2024 року.

Наступним кроком ініціатор проєкту планує розпочати роботу над “змістовними змінами та продовженням терміну дії закону відповідно до вищезгаданого рішення Ради Європейського Союзу”.

“Ця робота буде розпочата негайно з проведенням широких консультацій з органами місцевого самоврядування, державними установами, неурядовими організаціями та іншими зацікавленими сторонами”, — йдеться у документі.

Так, проєкт передбачає продовження терміну дії закону до 30 червня 2024 року. Це період, протягом якого перебування на території Республіки Польща громадян України, які прибули у зв'язку з військовими діями, що ведуться на території України, вважається легальним. До цього часу, зокрема, дозволяється тимчасове використання будівель для колективного проживання громадян України.

Крім того, проєкт передбачає продовження терміну дії дозволу до 28 місяців (рахуючи від 24 лютого 2022 року):

строк, протягом якого громадянину України, який здобув кваліфікацію лікаря або стоматолога за межами території держав-членів Європейського Союзу, може бути надано дозвіл на здійснення професійної діяльності лікаря або дозвіл на здійснення професійної діяльності стоматолога та надано умовне право на здійснення цих професій (зміна до статті 61), строк, протягом якого громадянину України, який здобув кваліфікацію медичної сестри або акушерки за межами території держав-членів Європейського Союзу, може бути виданий дозвіл на здійснення професійної діяльності медичної сестри або акушерки та надано умовне право на здійснення цієї професійної діяльності (зміна до статті 64), період, протягом якого міністр, відповідальний за питання охорони здоров'я, може присвоїти номер, що відповідає номеру права на здійснення професійної діяльності, на прохання лікаря або стоматолога, який отримав сертифікат, зазначений у частині 7 статті 9 Закону України "Про професії лікаря і стоматолога" від 5 грудня 1996 року, і заявив про свій намір надавати медичні послуги громадянам України (поправка до статті 63).

28 вересня Рада Європейського союзу продовжила термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, до березня 2025 року.

Станом на кінець жовтня 2023 року тимчасовий притулок у Європейському Союзі отримали 4,24 млн біженців з України.

Понад 8 мільйонів українців стали біженцями

Як свідчать дані ООН станом на 23 травня, понад 8,25 мільйона українців стали біженцями від початку повномасштабного вторгнення Росії.

В Організації поінформували, що понад 5,14 мільйона з українських біженців подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.